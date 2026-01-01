Era scomparso nel nulla | dopo 4 giorni d' angoscia è stato ritrovato

Dopo quattro giorni di preoccupazione, Gabriele Pezzoni, 54 anni di Malegno, è stato ritrovato e sta bene. La sua scomparsa, avvenuta domenica scorsa, aveva suscitato grande apprensione nella comunità. Ora, grazie alle ricerche e all’impegno delle autorità, Pezzoni è tornato a casa in modo autonomo. Questa notizia porta sollievo e chiude positivamente un periodo di incertezza.

Malegno può tirare un sospiro di sollievo. Il nuovo anno si apre con una buona notizia: Gabriele Pezzoni, 54 anni, di cui si erano perse le tracce da domenica scorsa, è rientrato autonomamente a casa e sta bene.A notarlo sono stati alcuni vicini, che lo hanno visto aggirarsi ai piedi in paese. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Era scomparso nel nulla: dopo 4 giorni d'angoscia è stato ritrovato Leggi anche: Antonio Rignanese è stato ritrovato senza vita: era scomparso da giorni Leggi anche: Antonio Rignanese è stato ritrovato senza vita: era scomparso da giorni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Novara, Dario Cipullo ritrovato morto in un canale: il 16enne era scomparso dopo una festa. Sarebbe scivolato in acqua camminando verso casa; Era scomparso nel nulla due anni fa, ma il gatto Jinx è tornato a casa la notte di Natale; Uomo scomparso nel 2004 ritrovato morto nel lago 15 anni dopo: il misterioso caso di Tavernola rischia l’archiviazione; La cena con gli amici, il mancato rientro a casa: la vita di Dario che si spegne a 16 anni. Fissati i funerali di Angelo, scomparso 4 mesi dopo la fidanzata - PIEDIMONTE MATESE – Sono stati fissati per domani, 20 dicembre, alle 15, presso la Chiesa San Marcello e San Michele in Sepicciano di Piedimonte Matese, i funerali del 33enne Andrea Langellotti, ... casertace.net

Trovato morto il sedicenne scomparso dopo la cena con gli amici - Il corpo di Dario Cipullo, il sedicenne scomparso in provincia di Novara il 19 dicembre dopo una sera trascorsa con gli amici, è stato trovato nel canale Cavour ad Agognate. msn.com

E' prematuramente scomparso oggi, dopo una grave malattia, Davide Tizzano, Presidente della Federazione Italiana Canottaggio, due volte oro olimpico (a Seoul 1988 nel 4 di coppia ed a Atlanta 1996 nel doppio). In passato è stato direttore del CPO di Formi - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.