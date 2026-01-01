Era scomparso nel nulla | dopo 4 giorni d' angoscia è stato ritrovato

Dopo quattro giorni di preoccupazione, Gabriele Pezzoni, 54 anni di Malegno, è stato ritrovato e sta bene. La sua scomparsa, avvenuta domenica scorsa, aveva suscitato grande apprensione nella comunità. Ora, grazie alle ricerche e all’impegno delle autorità, Pezzoni è tornato a casa in modo autonomo. Questa notizia porta sollievo e chiude positivamente un periodo di incertezza.

Malegno può tirare un sospiro di sollievo. Il nuovo anno si apre con una buona notizia: Gabriele Pezzoni, 54 anni, di cui si erano perse le tracce da domenica scorsa, è rientrato autonomamente a casa e sta bene.A notarlo sono stati alcuni vicini, che lo hanno visto aggirarsi ai piedi in paese. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

