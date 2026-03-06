Ora è ufficiale | Sheglam sbarca in Italia Dove acquistare i prodotti?

Ora è ufficiale: Sheglam entra nel mercato italiano. Il brand beauty low cost, fondato nel 2019 da Sylvia Fu e parte del gruppo Shein, amplia così la sua presenza internazionale. La notizia circolava già da tempo, ma ora è confermato che i prodotti Sheglam saranno disponibili in Italia. I dettagli sui punti vendita o piattaforme di acquisto non sono ancora stati comunicati.

La notizia gira da un po', ma ora sembra essere ufficiale: Sheglam, il brand beauty low cost fondato nel 2019 da Sylvia Fu, all'interno del gruppo Shein, nasce con l'obiettivo di rivoluzionare l'industria cosmetica. Ad oggi è uno dei beauty brand più popolari e seguiti sui social. E sarà ufficialmente disponibile in Italia distribuito da Total Brand, la società del Gruppo Wlam (specializzata nella distribuzione di marchi internazionali). Sheglam sbarca in Italia: dove trovare la linea make-up low cost. Grazie alla fascia di prezzo low cost, nel giro di pochi anni il brand si è affermato a livello globale. È presente, infatti, in oltre 160 Paesi, con una community digitale estremamente attiva di oltre 6mln di followers su IG ed oltre 10m su TikTok.