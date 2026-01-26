L’Unione Europea ha annunciato ufficialmente che, a partire dal 2027, interromperà gli acquisti di gas dalla Russia. Questa decisione rappresenta un passo importante nella strategia energetica e geopolitica dell’UE, volta a diversificare le fonti di approvvigionamento e ridurre la dipendenza da Mosca. La scelta si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso l’autonomia energetica e la sicurezza europea.

L’ Unione Europea ha formalizzato la decisione di interrompere l’acquisto di gas dalla Russia a partire dal 2027. A ufficializzarla, è stata l’approvazione finale del provvedimento da parte del Consiglio dell’Unione Europea competente, dove sono rappresentati tutti i ventisette ministri dell’Energia degli Stati membri. A livello pratico e, soprattutto, politico, la strada per arrivare all’interruzione totale è stata piuttosto accidentata. I gradi di dipendenza dal gas russo, infatti, varia di Paese in Paese: Germania e Italia, ad esempio, subiranno un contraccolpo maggiore rispetto alla Francia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ora è ufficiale: l’Unione Europea smetterà di acquistare gas dalla Russia a partire dal 2027

Approfondimenti su unione europea

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su unione europea

Argomenti discussi: Usa escono da Oms, è ufficiale. Cosa succede ora?; Ora è ufficiale. Ermal Meta è il nuovo maestro concertatore della Notte della Taranta; Ora è ufficiale: il Barcellona si lega ad EuroLeague, accordo raggiunto; Tre carceri sarde completamente dedicate al 41bis, ora è ufficiale: Numeri e prospettive terrificanti per l'Isola.

Ora è ufficiale: cambia la data della finale di Copa del Rey 2025-2026Il presidente della Federazione calcistica spagnola ha confermato quanto riportato dai rumors: cambierà la data della finale di Copa del Rey. derbyderbyderby.it

Ora è ufficiale: l’Unione Europea smetterà di acquistare gas dalla Russia a partire dal 2027L’Unione Europea ha formalizzato la decisione di interrompere l’acquisto di gas dalla Russia a ... msn.com

Commercio, domani la firma di un accordo tra Unione Europea e India dopo 20 anni di trattative: in arrivo un maxi-tagli dei dazi sulle auto europee, che passeranno dal 100% al 40%, ma non solo. Il servizio di Elisa Piazza - facebook.com facebook

L’ #UE in pillole: le principali notizie settimanali dell’Unione europea Scorri il carosello per non perdere gli aggiornamenti più recenti #progeu #cybersecurity #nextgenerationeu #digitale x.com