Ora è ufficiale | l’Unione Europea smetterà di acquistare gas dalla Russia a partire dal 2027
L’Unione Europea ha annunciato ufficialmente che, a partire dal 2027, interromperà gli acquisti di gas dalla Russia. Questa decisione rappresenta un passo importante nella strategia energetica e geopolitica dell’UE, volta a diversificare le fonti di approvvigionamento e ridurre la dipendenza da Mosca. La scelta si inserisce in un contesto di attenzione crescente verso l’autonomia energetica e la sicurezza europea.
L’ Unione Europea ha formalizzato la decisione di interrompere l’acquisto di gas dalla Russia a partire dal 2027. A ufficializzarla, è stata l’approvazione finale del provvedimento da parte del Consiglio dell’Unione Europea competente, dove sono rappresentati tutti i ventisette ministri dell’Energia degli Stati membri. A livello pratico e, soprattutto, politico, la strada per arrivare all’interruzione totale è stata piuttosto accidentata. I gradi di dipendenza dal gas russo, infatti, varia di Paese in Paese: Germania e Italia, ad esempio, subiranno un contraccolpo maggiore rispetto alla Francia. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
