ora cercasi vittoria al curi nel 2026 solo blitz col pontedera gara chiave

Il Perugia si prepara a giocare una partita importante al Curi, cercando di trovare una vittoria che possa cambiare il corso della stagione. Nel campionato 2026, la squadra ha ottenuto solo successi in trasferta, con tre vittorie e due sconfitte finora. La prossima sfida contro il Pontedera rappresenta un momento decisivo per il proseguo del campionato.

Nel girone di ritorno il Perugia è quarto in classifica per rendimento esterno, con le sue tre vittorie e due sconfitte. Peccato che questo trend sia molto lontano da quello casalingo. E pensare che la squadra biancorossa, con l’arrivo di Tedesco, aveva trovato nel Curi il suo rifugio, la sua dimensione e la prima vittoria. Poi, però, nel 2026 le cose sono andate male per il Perugia: i biancorossi al Curi non hanno mai vinto nelle cinque uscite del girone di ritorno, sono proprio incappati in scivoloni piuttosto inattesi, come l’ultimo con il Carpi. A far sì che il Perugia sia ancora in piena lotta-salvezza sono state le gare fuori casa, i successi sul campo del Guidonia, a San Benedetto del Tronto e mercoledì a Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

