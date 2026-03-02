Vis impatta col Pontedera e guadagna un punto d’oro ma senza trovare la vittoria

La Vis Pesaro ha affrontato il Pontedera in una partita terminata 1-1, ottenendo così un punto importante ma senza riuscire a conquistare la vittoria. La formazione di casa ha schierato Pozzi tra i pali, con Di Renzo che è entrato al 27’ della ripresa al posto di Lari, mentre Machin e Nicastro sono rimasti in campo per tutta la durata. Nel Pontedera, invece, i titolari hanno mantenuto la stessa struttura per tutta la gara.

VIS PESARO 1 PONTEDERA 1 VIS PESARO (3-4-2-1): Pozzi; Di Renzo (27’ st Lari), Primasso, Zoia; Ceccacci, Di Paola, Pucciarelli (11’ st Berengo), Franchetti (11’ st Giovannini); Durmush (38’ st Ventre), Machin; Nicastro (11’ st Jallow). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Piras, Magi, Bastianelli, Barranco, Podrini, Rizza, Chudy, Lari. PONTEDERA (3-4-3): Biagini; Cerretti, Piana (1’ st Fancelli), Sapola; Leo, Manfredonia (24’ st Pietrelli), Kabashi, Raychev (24’ st Mbambi); Vitali (21’ st Emmanuello), Yeboah, Nabian (24’ st Buffon). All. Braglia. A disp. Strada, Teixeira, Paolieri, Wagner, Beghetto, Caponi. Arbitro: Esposito di Napoli. Reti: 6’ st Yeboah, 19’ st Machin. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vis impatta col Pontedera e guadagna un punto d’oro ma senza trovare la vittoria Il Pontedera esce da Pesaro con un punto. Granata in crescita ma slitta ancora la vittoriaVIS PESARO 1 PONTEDERA 1 VIS PESARO (3-4-2-1) Pozzi; Di Renzo (28’ st Lari), Primasso, Zoia; Ceccacci, Pucciarelli (10’ st Giovanini), Di Paola,... Vittoria d’oro, ma col brivido: contro Jesi la Tema Sinergie cala il tris di vittorie di filaUn errore nel finale poteva costare caro, ma non cancella una prestazione positiva dal lato difensivo e caratteriale contro una squadra davvero... Tutti gli aggiornamenti su Vis impatta. DIRETTA/ Pontedera Vis Pesaro (risultato 0-2): prima vittoria in trasferta per gli ospiti (20 ottobre 2025)Prima dell’inizio del secondo tempo, il Pontedera effettua il primo cambio della partita sostituendo Gueye con Polizzi per provare a recuperare la partita. Al 47? arriva subito un’occasione per il ... ilsussidiario.net Vis, missione a Pontedera a caccia di punti. Stellone alle prese con la squadra decimataUnite sia nella buona che nella cattiva sorte. Circa sei mesi dopo lo scontro playoff deciso da Cannavo’ all’ultimo secondo, stasera Vis e Pontedera si rincontreranno in condizioni ben diverse ... ilrestodelcarlino.it