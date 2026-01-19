Guerri Napoli blitz a Sassari | vittoria importante in chiave play off

La Guerri Napoli ottiene una vittoria significativa in trasferta contro Sassari, con il punteggio di 84-78. Questo risultato rappresenta un passo importante nella corsa ai playoff e segna un inizio positivo per il girone di ritorno nel massimo torneo di basket. La partita ha evidenziato la determinazione della squadra e la capacità di affrontare avversari di livello in una trasferta difficile.

È dolce la trasferta a Sassari per la Guerri Napoli che espugna l'impianto dei sardi per 84-78 iniziando nel migliore dei modi il girone di ritorno nel massimo torneo di basket. Nonostante la pesante assenza di Simms, costretto a ritornare negli Stati Uniti per un grave lutto familiare, i partenopei sono stati bravi a tenere botta nei momenti più complicati della gara trovando l'allungo decisivo nel quarto parziale. Le due squadre si sono sostanzialmente equivalse fino all'intervallo (37-39), trend rimasto immutato anche nel terzo quarto con i partenopei a +4 (57-61).

Vince la Guerri Napoli sul parquet del PalaSerradimigni 84-78 dopo una partita combattuta fino alla fine. Non bastano i 15 punti e 6 rimbalzi di Thomas e i 13 punti di Mezzanotte #dinamosassari #sardegna #lacasadeigiganti #visitsardinia - facebook.com facebook

