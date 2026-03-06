Operazione Nimrod il blitz nell' ambasciata iraniana di 17 minuti che rese leggendario il SAS

Il 5 maggio 1980, un team speciale ha condotto un'operazione di 17 minuti nell’ambasciata iraniana, rendendo celebre il SAS. L’intervento, noto come Operazione Nimrod, ha coinvolto un gruppo di soldati che ha preso di mira l’ambasciata, portando a un blitz rapido e decisivo. Nessun dettaglio su vittime o esiti specifici è stato reso pubblico, ma l’evento rimane uno dei più discussi dell’unità.

Sei giorni di assedio, ventisei ostaggi e una decisione difficile. Il 5 maggio 1980 il SAS prende d'assalto l'ambasciata iraniana a Londra: il blitz che è entrato nella storia delle forze speciali Lo hanno chiamato il giorno in cui il SAS è diventato famoso, il 5 maggio del 1980, quando un team di incursori inglesi irruppe nell'ambasciata dell'Iran a Prince's Gate, nel cuore di Londra, per liberare 20 persone tenute in ostaggio da un gruppo di oltranzisti arabi decisi a ricattare l'ayatollah Khomeini. L'operazione, nome in codice Nimrod, verrà ricordata come una delle più efficaci azioni antiterrorismo della storia. La crisi degli ostaggi...