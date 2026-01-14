Tutta la propaganda dell' ambasciata iraniana che nasconde i crimini commessi dal regime degli ayatollah

L’ambasciata iraniana promuove una comunicazione che spesso minimizza o nasconde le responsabilità del regime degli ayatollah riguardo ai crimini commessi. È importante mantenere un approccio critico e informato, distinguendo tra le affermazioni ufficiali e i fatti accertati. In un contesto di rispetto e trasparenza, si invita a riflettere sulla verità e a sostenere i diritti umani, al di là delle narrative ufficiali.

"Nel Nome di Dio, l'Altissimo. Cari cittadini iraniani residenti in Italia, con saluti cordiali e profondo rispetto, oggi più che mai, la storia ci chiede da che parte stiamo di fronte alla verità?. Tutta la propaganda dell'ambasciata iraniana che nasconde i crimini commessi dal regime degli ayatollah Barricate, bazar chiusi e la rabbia dell'Iran: la lunga notte del regime degli ayatollah Se crolla davvero il regime degli ayatollah: i quattro scenari per il futuro dell'Iran Australia, all'ambasciata iraniana rimuovono la bandiera della Repubblica Islamica e la rimpiazzano con il Leone e il Sole - Il video; Iran. Problemi sociali e provocazioni imperiali; Nirenstein guarda al dopo-Khamenei: "Trump interverrà contro gli ayatollah. Dopo il regime, il mondo cambierà". Tutta la propaganda dell'ambasciata iraniana che nasconde i crimini commessi dal regime degli ayatollah - Rispondendo a una mail di due iraniani residenti in Italia, l'ambasciatore di Teheran a Roma manda un messaggio "ai cari connazionali residenti in Italia".

Iran, l'ambasciata scrive agli expats italiani di non alimentare la protesta: «Non odio ma dialogo». La comunità torinese: «Noi, minacciati anche in Italia» - Molti studenti hanno letto la «comunicazione istituzionale» come una minaccia». torino.corriere.it

Bavaglio e propaganda. Gli ayatollah rialzano la testa in Iran: "Tutto sotto controllo" - Complice il prolungato oscuramento di Internet e la violenza contro i manifestanti, col numero di vittime stimato in forte aumento, si impone la voce del ... huffingtonpost.it

