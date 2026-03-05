Dentro l' ambasciata iraniana a Roma per il libro delle condoglianze

L’ambasciata iraniana a Roma, situata in via Nomentana, appare chiusa in alcune occasioni e senza personale presente. All’interno, è stato aperto il cosiddetto “libro delle condoglianze”, in cui cittadini e rappresentanti hanno lasciato messaggi di solidarietà. La sede diplomatico-ufficiale dell’Iran sembra essere inattiva in determinati momenti, lasciando spazio a questa iniziativa pubblica.

L'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran a Roma, in via Nomentana, sembra chiusa, in certi momenti persino disabitata. Eppure già da qualche ora dovrebbe essere stato aperto il «libro di condoglianze» per la morte dell'ayatollah Ali Khamenei. Un libro sul quale chi vuole può lasciare la propria "dedica" alla memoria della guida suprema: ma fuori, sulla strada, sembra non esserci nessuno; e nessuno esce o entra dal grande cancello dell'ambasciata. Decidiamo dunque di citofonare: dopo un breve colloquio, la porta si apre. Entriamo. Ci accolgono con una certa - e, tutto sommato, comprensibile - circospezione al gabbiotto d'ingresso: ci qualifichiamo, «giornalisti de Il Tempo».