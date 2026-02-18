Operaio cade da ponteggio a Modugno | trasportato all' ospedale Di Venere

Un operaio di 62 anni è caduto da un ponteggio alto un metro a Modugno, causando un infortunio. La causa dell’incidente sembra essere stata una perdita di equilibrio durante le operazioni di lavoro. L’uomo è stato immediatamente soccorso dai colleghi e trasportato all’ospedale Di Venere per accertamenti. È il secondo incidente sul lavoro che si verifica in una giornata nella provincia di Bari, dopo il ferimento di un altro operaio a Palo del Colle. La sicurezza sul lavoro resta al centro delle preoccupazioni nella zona.

Secondo incidente sul lavoro in un giorno in provincia di Bari. Dopo il ferimento di un operaio a Palo del Colle, un 62enne è rimasto ferito a Modugno a seguito di una caduta da un ponteggio alto un metro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasportato l'operaio all'ospedale Di Venere di Bari. L'episodio è al vaglio del personale Spesal. In base a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo al suolo. Poche ore prima, a Palo del Colle, un operaio è rimasto ferito in modo grave a seguito di un incidente sul lavoro: l'uomo sarebbe stato colpito violentemente al volto a causa del cedimento improvviso di una paratia mentre stava effettuando le operazioni di scarico di un mezzo in piazza Diaz, nel centro della cittadina barese.🔗 Leggi su Baritoday.it

Grave infortunio sul lavoro, operaio cade da un'impalcatura: trasportato d'urgenza in ospedaleUn grave infortunio si è verificato questa mattina a Ravenna, presso la sede della Rosetti Marino in via del Marchesato a Marina di Ravenna.

Operaio cade in cantiere. Trasportato all’ospedale BufaliniUn operaio è caduto ieri nel cantiere del Palazzo delle Esposizioni a Faenza, mentre pioveva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.