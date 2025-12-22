Operaio cade dal cestello gru e batte la testa | trasportato in codice rosso in ospedale

Momenti di paura nel comune di Teano dove un operaio sessantenne di Alife ha riportato gravi traumi dopo essere caduto e aver battuto la testa mentre lavorava su un cestello gru per la manutenzione della pubblica illuminazione.Secondo quanto ricostruito, l’uomo era impegnato in alcune riparazioni. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Operaio cade dal cestello gru e batte la testa: trasportato in codice rosso in ospedale Leggi anche: Incidente sul lavoro a Torino Parella: operaio cade dal cestello di un camion-gru, è grave in ospedale Leggi anche: Ceprano, incidente sul lavoro: operaio cade dall’escavatore, trasportato in codice rosso Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Incidente sul lavoro a Torino Parella: operaio cade dal cestello di un camion-gru, è grave in ospedale; Incidente sul lavoro: operaio cade dal cestello camion-gru, è grave in ospedale; Operaio precipita dal cestello di un camion - gru: ricoverato in codice rosso; . Operaio cade dal cestello di un camion-gru a Torino: in codice rosso al Maria Vittoria - Incidente sul lavoro a Torino: operaio 45enne cade da un camion- quotidianopiemontese.it

Incidente sul lavoro a Torino Parella: operaio cade dal cestello di un camion-gru, è grave in ospedale - Un incidente sul lavoro si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, in piazza Chironi a Torino. torinotoday.it

Cade dal cestello della gru, morto un operaio a Torino - Un operaio è morto e un altro è rimasto ferito questa mattina in un incidente sul lavoro in via Genova, all'altezza del numero civico 87, a Torino. ansa.it

Cade da 3 metri in un cantiere edile nel Cagliaritano, operaio ferito. Il 42enne stava lavorando in una palazzina in costruzione a Selargius #ANSA x.com

Operaio cade da tre metri in un cantiere di Quartucciu: ferito e trasportato in ospedale - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.