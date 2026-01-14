Incidente sul lavoro operaio ferito gravemente ad una gamba da una pala meccanica

Nella mattina di mercoledì 14, presso l’azienda Kastamonu di Pomposa (Codigoro), un operaio di 53 anni ha subito un grave infortunio alla gamba, causato da uno schiacciamento accidentale con una pala meccanica. L’incidente coinvolge un lavoratore di una ditta esterna, evidenziando ancora una volta l’importanza delle misure di sicurezza sul lavoro. Le autorità stanno intervenendo per accertare le cause e garantire adeguate procedure di prevenzione.

Ancora un infortunio sul lavoro. Nella mattinata di mercoledì 14, infatti, nell'azienda Kastamonu di Pomposa (Codigoro) un operaio 53enne dipendente di una ditta esterna si è ferito gravemente ad una gamba a seguito di uno schiacciamento accidentale provocato da una pala meccanica condotta da.

