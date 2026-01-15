Schiacciato dalla pala meccanica Gravissimo un operaio 53enne

A Pomposa di Codigoro, un operaio di 53 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato schiacciato da una pala meccanica durante un intervento presso la Kastamonu. L’incidente, avvenuto in un cantiere gestito da una ditta esterna, ha richiesto l’intervento dei carabinieri. La vittima, dipendente di un’altra azienda, è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

A Pomposa di Codigoro, i carabinieri sono intervenuti alla Kastamonu per infortunio sul lavoro di operaio 53enne (dipendente di una ditta esterna) ferito gravemente ad una gamba a seguito di schiacciamento accidentalmente provocato da una pala meccanica guidata da altro lavoratore. La vittima è stata trasportata al Bufalini di Cesena ed è attualmente in prognosi riservata. Procede la medicina sul lavoro insieme alla stazione dei carabinieri di Codigoro. L'infortunio sul lavoro, come detto, ha interessato un 53enne, dipendente di una ditta esterna che stava operando alla Kastamonu di Codigoro, in località Pomposa sulla strada statale Romea.

Gamba schiacciata dalla pala meccanica, grave operaio 53enne - Un operaio di 53 anni è grave dopo essere stato colpito da una pala meccanica condotta da un collega. rainews.it

Incidente sul lavoro a Codigoro, operaio schiacciato da una pala meccanica perde una gamba - Pomposa Resta ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Bufalini di Cesena, dove è giunto in eliambulanza, l’operaio 53enne pugliese colpito da una pala meccanica in m ... msn.com

