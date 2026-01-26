Un incidente sul cantiere della Tav a Mazzano, in provincia di Brescia, ha coinvolto un operaio che è precipitato da un traliccio, cadendo da un'altezza di circa cinque o sei metri. L'uomo è stato soccorso e trasportato in condizioni gravi. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.

MAZZANO (Brescia) Cade da un traliccio, fa un volo nel vuoto di cinque, sei metri e si schianta al suolo. Drammatico infortunio ieri mattina in un cantiere della Tav, aperto lungo i binari al confine tra Mazzano e Ponte San Marco. Che cosa abbia provocato l’incidente dalle conseguenze non mortali è adesso al vaglio degli investigatori. Quel che è certo è che poco dopo le dieci del mattino al 112 è pervenuta una richiesta di aiuto. La centrale operativa di prima emergenza ha inviato nel cantiere dell’Alta Velocità un’ambulanza di Mazzano Soccorso e due automediche, oltre ai vigili del fuoco. L’operaio, un ventinovenne campano, è stato trovato a terra ferito ma cosciente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel cantiere della Tav. Operaio precipita, è grave

