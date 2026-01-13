Operaio precipita e muore all’ex Ilva Sciopero dei sindacati negli stabilimenti

Un incidente mortale si è verificato presso l’ex Ilva, dove un operaio è precipitato e ha perso la vita. La tragedia ha suscitato lo sciopero dei sindacati negli stabilimenti, evidenziando le preoccupazioni sulla sicurezza sul lavoro. L’uomo, sposato da quattro anni con Maria Teresa e padre di un bambino nato l’anno successivo, lascia un vuoto profondo tra familiari e colleghi.

Si era sposato quattro anni fa con Maria Teresa e l'anno dopo era diventato padre per la prima volta. Claudio Salamida, 46 anni, operaio in servizio all'acciaieria 2 dello stabilimento ex Ilva di Taranto, non potrà più riabbracciare quegli affetti a cui era visceralmente legato. L'uomo, originario di Alberobello (ma viveva a Putignano, facendo ogni giorno il viaggio casa-fabbrica), è precipitato dal quinto piano finendo sulla parte rialzata del quarto piano del siderurgico. Un volo di 5-6 metri che gli è stato fatale. Stava lavorando per ripristinare una valvola di un convertitore, un lavoro di manutenzione.

