OpenAI ritira GPT-4o | è ufficiale l’addio al modello più controverso
OpenAI ha deciso di rimuovere definitivamente GPT-4o, dopo che numerosi utenti avevano segnalato problemi di affidabilità e preoccupazioni sulla privacy. La società ha annunciato che il modello non sarà più disponibile a partire da questa settimana, lasciando molti sviluppatori senza uno strumento molto utilizzato. L’addio al GPT-4o segna una svolta importante per la piattaforma, che tenta di risolvere le controversie legate a questa versione.
OpenAI ha deciso di ritirare in modo definitivo GPT-4o, chiudendo l’accesso a uno dei modelli più discussi nella storia recente di ChatGPT. La dismissione coinvolge anche altri modelli considerati ormai “legacy”, tra cui GPT-5, GPT-4.1, GPT-4.1 mini e o4-mini. Tuttavia è proprio GPT-4o ad aver attirato l’attenzione pubblica, non tanto per motivi tecnici quanto per il suo stile comunicativo. Introdotto nel 2024, GPT-4o non si era imposto solo per le performance. A colpire era soprattutto il tono delle risposte. Molti utenti lo descrivevano come particolarmente empatico, capace di validare emozioni e posizioni con un approccio morbido e accomodante. 🔗 Leggi su Billipop.com
Lo spegnimento di Gpt-4o il 13 febbraio chiude un capitolo controverso della tecnologia. L'azienda mette fine alla carriera del modello capace di simulare l'affetto
Il 13 febbraio OpenAI ha spento Gpt-4o, chiudendo un capitolo importante nel campo dell’intelligenza artificiale.
