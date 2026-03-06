Onore prima del gol | il rigore annullato e la rimonta 4-3

Durante il derby tra Le Castella e l’Us Isola Capo Rizzuto 1966 nel calcio dilettantistico calabrese, si è verificato un episodio che ha attirato l’attenzione: un rigore è stato annullato e la partita si è conclusa con una rimonta finale di 4-3. In questa partita, il rispetto delle regole ha preso il sopravvento sulla competizione, lasciando un segno nel calcio locale.

Nel cuore del calcio dilettantistico calabrese, un episodio di onestà ha fatto la storia durante il derby tra Le Castella e l’Us Isola Capo Rizzuto 1966. Dario Marsala, capitano della squadra ospitante, ha fermato un rigore assegnato dall’arbitro ammettendo che non vi fosse stato alcun fallo commesso dalla sua difesa. Questo gesto di lealtà, avvenuto al 34° minuto del secondo tempo, ha portato alla revoca della punizione massima nonostante la squadra si trovasse in svantaggio sul risultato. La partita si è conclusa con una rimonta spettacolare per il Le Castella, che ha chiuso sull’agone finale 4-3 contro gli avversari. La Delegazione provinciale della LND di Crotone ha scelto di premiare pubblicamente tale comportamento etico, definendolo un modello pedagogico fondamentale per l’intero movimento calcistico regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Moviola Pisa Sassuolo: gol annullato, rigore revocato, brivido rosso per Muric. Gli episodi dubbi del match, la direzione di Arena…

Juventus-Lazio non è finita, il rigore non c’entra: quel gol andava annullatoSono numerose le polemiche emerse al termine di Juventus-Lazio, andata in scena domenica scorsa all’Allianz Stadium e conclusasi con un pareggio che...

Aggiornamenti e notizie su Onore prima.

Temi più discussi: Falcone: Mi sento un esempio, la fascia un onore Streaming | DAZN IT; Sette passi sul Lecco: il Brescia blinda la piazza d'onore con un tris; Serie B, la classifica aggiornata; La Slovenia vince 7-1, San Marino segna il primo gol al femminile con Anna Benedettini.

Juve, che Yildiz! Gol alla Del Piero, batte il suo record: prima da sogno in Champions, incoronato dal grande exBuona la prima per Kenan Yildiz in Champions League. Il numero 10 a 19 anni e 136 giorni diventa il calciatore più giovane a giocare dall`inizio (e a segnare, tra. calciomercato.com

Foden come Del Piero, due gol da fuori area: Wow, che onore! Giocatore di livello mondialeNel 2008, un super Alessandro Del Piero piegava con una doppietta il Real Madrid e si regala una notte magica al Bernabeu, che lo omaggia con una splendida standing ovation al momento della sua uscita ... tuttomercatoweb.com

Dallo spazio ad Ascoli Piceno: che onore conoscere Samantha Cristoforetti! La prima donna italiana negli equipaggi dell'Agenzia Spaziale Europea, nonché prima donna europea comandante della Stazione Spaziale Internazionale, all'anteprima del Festiv - facebook.com facebook

Prima di ripartire ho avuto anche il piacere e l’onore di incontrare Vladyslav @heraskevych. Un ragazzo splendido, sorridente, disponibile e determinato. Le sue battaglie perché le regole dello sport non perdano di vista l’etica, la giustizia e il rispetto per la vita x.com