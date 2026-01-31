Moviola Pisa Sassuolo | gol annullato rigore revocato brivido rosso per Muric Gli episodi dubbi del match la direzione di Arena…

Durante la partita di Serie A tra Pisa e Sassuolo sono emersi diversi episodi controversi. L’arbitro Alberto Arena e il team al VAR hanno dovuto intervenire più volte per chiarire situazioni delicate come il gol annullato e il rigore revocato. Il match si è acceso di tensione, con momenti di confusione che hanno rallentato il ritmo di gioco e lasciato molti tifosi con il fiato sospeso.

