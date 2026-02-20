Diamo voce al popolo della notte Sinistra Italiana in strada per ascoltare i giovani sulla gestione di Pescara Vecchia

Sinistra Italiana ha organizzato un evento nel centro di Pescara per ascoltare i giovani che vivono e frequentano la zona di Pescara Vecchia. La causa è il crescente disagio segnalato tra i residenti e i commercianti, spesso legato alla movida notturna. I partecipanti hanno parlato di problemi come rumore e sicurezza, chiedendo interventi concreti da parte delle autorità. La giornata ha visto confronti diretti tra giovani, residenti e rappresentanti politici, per trovare soluzioni condivise. La discussione continua con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita notturna.

"Diamo voce al popolo della notte": Sinistra Italiana in strada per ascoltare i giovani sulla gestione della notte a Pescara. Sabato 21 febbraio, dalle 22.00 alle 24.00, Sinistra Italiana sarà a Pescara Vecchia, tra corso Manthonè, piazza Unione e piazza Garibaldi, per un'inchiesta pubblica tra i giovani e i frequentatori della vita notturna. L'iniziativa, dal titolo "Il popolo della notte – Pescara Cenerentola? Nemmeno per sogno", nasce con uno scopo chiaro: dare voce a chi la notte la vive, raccogliendo videointerviste, testimonianze e proposte su come viene gestita la vita notturna in città.