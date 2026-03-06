Durante il Capcom Spotlight del 5 marzo 2026, la casa di sviluppo ha presentato un nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword. Il video offre una panoramica sul gameplay e mostra scene di combattimento e ambientazioni del prossimo capitolo, che si inserisce nella saga action ambientata nel Giappone feudale. La presentazione ha suscitato l’interesse dei fan della serie.

Durante il Capcom Spotlight del 5 marzo 2026, Capcom ha mostrato un nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword, offrendo uno sguardo più approfondito sul prossimo capitolo della storica saga action ambientata nel Giappone feudale. Il filmato ha permesso di osservare meglio sia l’ambientazione sia il sistema di combattimento, elementi che rappresentano il cuore dell’esperienza di gioco. Il nuovo episodio della serie riporterà i giocatori in una Kyoto ispirata al primo periodo Edo del XVII secolo, ma reinterpretata secondo lo stile caratteristico della saga. La città storica viene trasformata in un mondo cupo e inquietante, dove elementi storici e folklore giapponese si mescolano con creature demoniache e atmosfere dark fantasy, marchio di fabbrica della serie Onimusha. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Onimusha: Way of the Sword: ecco il nuovo gameplay del Capcom Spotlight 2026

PRAGMATA anticipa l’uscita: il nuovo gioco di Capcom arriverà prima del previstoVideoGiochi / Anteprime & Prossime uscite Videogiochi / PRAGMATA anticipa l’uscita: il nuovo gioco di Capcom arriverà prima del previsto Capcom ha...

Styx: Blades of Greed riceve un nuovo trailer che mostra una panoramica del gameplayNacon e Cyanide Studio hanno pubblicato un nuovo e lungo trailer di Styx: Blades of Greed, offrendo una visione approfondita del gameplay del terzo...

Contenuti e approfondimenti su Capcom Spotlight.

Temi più discussi: Onimusha Way of the Sword: il nuovo gameplay trailer svelato al Capcom Spotlight; Da Onimusha alla nuova data d'uscita di Pragmata: tutti gli annunci del Capcom Spotlight; Onimusha: Way of the Sword si mostra in un trailer panoramico che presenta trama, personaggi e gameplay; Onimusha: Way of the Sword: ecco il nuovo gameplay del Capcom Spotlight 2026.

Capcom rilascia un trailer panoramico per il prossimo Onimusha: Way of the SwordIn realtà sono passati 20 anni dall'uscita dell'ultimo gioco regolare della serie Onimusha, ma ce ne sono altri in arrivo, e Onimusha: Way of the Sword è stato annunciato nel 2024. Da allora è stato t ... gamereactor.it

Onimusha: Way of the Sword si mostra in un trailer panoramico che presenta trama, personaggi e gameplayOnimusha: Way of the Sword torna al Capcom Spotlight con un trailer che presenta trama, personaggi e gameplay del nuovo capitolo della serie. multiplayer.it

Dopodomani collegatevi sui social per seguire il nuovo evento #CapcomSpotlight, con Pragmata, Mega Man Star Force Legacy Collection, Street Fighter 6 e Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection. x.com

Capcom Spotlight torna il 5 marzo alle 23 con novità su Pragmata, Monster Hunter Stories 3, Mega Man e Street Fighter 6. - facebook.com facebook