Styx | Blades of Greed riceve un nuovo trailer che mostra una panoramica del gameplay

Nacon e Cyanide Studio hanno rilasciato un nuovo trailer di Styx: Blades of Greed, che presenta una panoramica dettagliata del gameplay del terzo capitolo della serie. Il video permette di conoscere meglio le meccaniche e le caratteristiche del gioco, offrendo agli appassionati un’anteprima approfondita di ciò che li aspetta.

Nacon e Cyanide Studio hanno pubblicato un nuovo e lungo trailer di Styx: Blades of Greed, offrendo una visione approfondita del gameplay del terzo capitolo della serie. Il video arriva dopo il recente rinvio dell’uscita a febbraio 2026 e mostra sequenze di gioco estese e non filtrate, dove al centro dell’azione torna Styx, il ladro goblin specializzato in furtività e sabotaggio. Ma questa volta non agisce da solo, ma affiancato dalla Black Hand, già nota nell’universo di Of Orcs and Men. L’obiettivo è uno solo: rubare il Quarzo. Il Quarzo è una misteriosa risorsa energetica al centro di un conflitto tra umani, elfi e orchi, e rappresenta il motore narrativo e ludico dell’avventura. 🔗 Leggi su Game-experience.it

