Ruoso fermato Loriano Bedin | il 67enne ha confessato il delitto Uno di famiglia chi è il collaboratore del patron di TelePordenone

Loriano Bedin, 67 anni, è stato fermato come sospettato di aver commesso un omicidio. Bedin ha confessato di essere coinvolto nel delitto che ha coinvolto il patron di TelePordenone. La notizia arriva dopo che le forze dell’ordine hanno raccolto elementi che hanno portato al suo fermo. Bedin, descritto come collaboratore del patron, ora si trova sotto indagine.

PORDENONE - Svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: è stato fermato in qualità di indiziato di omicidio Loriano Bedin, 67 anni, storico collaboratore dell'imprenditore. L'uomo, difeso d'ufficio dall'avvocato Valter Buttignol, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio reso in Questura a Pordenone davanti al Pm Federica Urban. In precedenza era stata trovata l'arma del delitto con cui è stato ucciso l'87enne, un oggetto, forse una spranga, ripescato dai vigili del fuoco in un corso d'acqua che era stato dragato da stamani. Loriano Bedin era «fortemente indiziato» del delitto di Ruoso: è un collaboratore dell'imprenditore, persona così vicina alla vittima che il nipote di Ruoso lo considera «uno di famiglia». 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ruoso, fermato Loriano Bedin: il 67enne ha confessato il delitto. «Uno di famiglia», chi è il collaboratore del patron di TelePordenone Ruoso ucciso a sprangate, portato in Questura uno collaboratore del patron di TelePordenone: «È uno di famiglia». Chi èPORDENONE - Potrebbe esserci una svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: c'è un sospettato ed è stato portato un... Ruoso ucciso a sprangate, portato in Questura un collaboratore del patron di TelePordenone: «È uno di famiglia». Chi èPORDENONE - Potrebbe esserci una svolta sul caso dell'omicidio del patron di TelePordenone, Mario Ruoso: c'è un sospettato ed è stato portato un...