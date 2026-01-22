Diciassette anni dopo l’omicidio di Meredith Kercher, emerge una nuova testimonianza. Giuliano Mignini, ex magistrato coinvolto nelle indagini, ha dichiarato di aver ascoltato un testimone ritenuto affidabile, che afferma di aver visto un altro uomo nella casa al momento del delitto. Questa novità potrebbe influenzare le piste investigative e riaccendere l’attenzione sul caso.

Diciassette anni dopo il tragico ritrovamento di Meredith Kercher ecco spuntare una nuova testimonianza che potrebbe stravolgere tutto; Giuliano Mignini, ex magistrato che coordinò le indagini, ha infatti rivelato l'esistenza di un nuovo testimone che ritiene attendibile. Nella casa in cui si consumò l'omicidio ci sarebbe stato un altro uomo. Intervistato da Vanity Fair, Mignini fa capire che il caso di via della Pergola non è stato del tutto risolto. Nella casa, il giorno dell'omicidio, ci sarebbe stata un'altra persona mai inclusa nelle indagini di allora. Non solo Rudy Guede, unico condannato in via definitiva per l' omicidio di Meredith; l'ex magistrato, oggi in pensione, parla di un altro soggetto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Omicidio di Meredith Kercher, c'è un nuovo testimone: "In quella casa c'era un altro uomo"

