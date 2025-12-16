Fine pena mai per Nweke | confermato l' ergastolo per l' omicidio Setti

La Corte d’assise d’Appello ha confermato l’ergastolo per Chukwuka Nweke, condannato per l’omicidio di Iris Setti avvenuto nel parco Nikolajewka di Rovereto. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di aver colpito la vittima con almeno 49 pugni, un gesto che ha portato alla condanna definitiva.

© Trentotoday.it - Fine pena mai per Nweke: confermato l'ergastolo per l'omicidio Setti Ergastolo confermato anche in Corte d'assise d'Appello per Chukwuka Nweke, accusato di avere ucciso con almeno 49 pugni al volto Iris Setti mentre attraversava il parco pubblico Nikolajewka di Rovereto.Tutta la tragica vicenda di Iris SettiRispetto alla sentenza di primo grado non è stata.