La rissa mortale di Balestrate confermate in appello le condanne per l’omicidio di Francesco Bacchi

La Corte d’assise d’appello di Palermo ha confermato le condanne per l’omicidio di Francesco Bacchi, il giovane di 19 anni morto durante una rissa fuori da una discoteca di Balestrate lo scorso 14 gennaio. La decisione arriva dopo mesi di udienze e testimonianze, confermando la sentenza di primo grado e lasciando poche speranze di revisione per i condannati.

La Corte d’assise d’appello di Palermo ha confermato le condanne inflitte per la morte di Francesco Bacchi, il 19enne deceduto dopo una rissa scoppiata la notte del 14 gennaio 2024 all’esterno di una discoteca di Balestrate.La seconda sezione, presieduta da Sergio Gulotta, ha ribadito l’impianto.🔗 Leggi su Palermotoday.it Approfondimenti su Balestrate omicidio Omicidio Crox, c'è la sentenza d'appello: ridotte le condanne per i due minori accusati di averlo ucciso Omicidio Francesco Pio Maimone, confermato la condanna all’ergastolo in appello per Francesco Valda Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Balestrate omicidio Argomenti discussi: Napoli, ragazza di 22 anni uccisa con una coltellata alla schiena. La polizia cerca il fratello; Natalie Portman critica la repressione di Trump sull’immigrazione definendola la peggiore del peggio dell’umanità; Incidente sulla Morolense: camion esce fuori strada; L’omicidio di Ylenia nel rione della camorra: accoltellata nella rissa sotto casa e abbandonata in ospedale. Caccia al fratello maggiore. La rissa mortale di Balestrate, confermate in appello le condanne per l’omicidio di Francesco BacchiI giudici hanno ribadito: fu un delitto preterintenzionale e non volontario. Il giovane perse la vita il 14 gennaio 2024 all'ospedale di Partinico dopo la lite davanti a una discoteca. Respinte le agg ... palermotoday.it Coltellata mortale dopo la rissa, tre condanne per l'omicidio di Amir Benkharbouch in strada a San BenedettoSAN BENEDETTO - Dovrà scontare 18 anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici e versare una provvisionale da quantificare in sede civile Federico Di Stanislao che sferrò lo scorso 16 marzo ... corriereadriatico.it Dopo la sentenza in appello per l'omicidio di Francesco Bacchi e la conferma di condanna a 14 anni e 8 mesi per Andrea Cangemi ed un anno e 8 mesi per Gaetano Lo Giudice e Alessio Greco, le parole di sconforto della mamma Daniela. "Caro figlio mio, sia facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.