Giulio Bernardelle | Valentino Rossi aveva un'empatia senza pari Ma portarlo in Ducati fu un errore

Intervista all'Ingegner Giulio Bernardelle, una vita nel contesto del Motomondiale: dall'esperienza con Max Biaggi e Valentino Rossi, passando per la consulenza con Michelin e Bridgestone. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Binaghi dice perché Sinner è molto diverso da Tomba, Pantani e Valentino Rossi: “Lui è l’opposto”Il presidente della FITP, federazione italiana tennis e padel, ha parlato di Sinner.

Papà Graziano contro Valentino Rossi, la battaglia per l’eredità di famiglia: “Vuole i miei soldi”La diatriba è divenuta conflitto poi scontro legale, con tanto di denuncia per presunta circonvenzione d'incapace presentata dal "dottore" contro la...