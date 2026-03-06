Omicidio di David Rossi diffuso il video della perizia realizzato con l' AI che ricostruisce l' aggressione

È stato reso pubblico il video della perizia con intelligenza artificiale che ricostruisce l’aggressione avvenuta prima della morte di David Rossi. La registrazione mostra i dettagli dell’attacco e le fasi dell’intervento, offrendo una rappresentazione visiva di quanto accaduto. Il materiale è stato diffuso nell’ambito del procedimento giudiziario in corso.

È stato diffuso il video della perizia realizzato con l’AI che ricostruisce l’aggressione che avrebbe determinato l’omicidio di David Rossi. Il capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena è stato trovato senza vita sulla strada su cui si affacciava il suo ufficio il 6 marzo del 2013. Il video sul caso David Rossi La Commissione parlamentare d’inchiesta ha realizzato una ricostruzione tridimensionale che descrive la sequenza dei fatti prima della caduta di David Rossi ricostruita secondo le misurazioni del colonnello del Ris Gregori e l’analisi del medico legale Robbi Manghi. Nelle immagini è presentata la “Ricostruzione Digitale della Perizia del Dott. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Caso David Rossi, il presidente della commissione: "Preso atto che è omicidio""Nel rendiconto di metà mandato è esclusa definitivamente l'ipotesi del suicidio e dalle risultanze si prende atto che è stato un omicidio".

