David Rossi è stato ucciso Ecco il video che ricostruisce cosa è successo

Un video ricostruisce i fatti che hanno portato alla morte di David Rossi, evidenziando che l’uomo è stato ucciso. Dopo 13 anni dall’evento, la Procura di Siena ha aperto un’indagine contro ignoti. La scoperta arriva dopo più di un decennio, quando in teoria bastavano 13 mesi per chiarire la vicenda. La procura sta ora cercando di identificare i responsabili.

"David Rossi è stato ucciso. Il come lo abbiamo scoperto dopo 13 anni quando bastavano 13 mesi, ora dobbiamo sapere da chi ma la Procura di Siena ha aperto un fascicolo contro ignoti e questo non è accettabile". Carmelo Miceli è un fiume in piena alla conferenza stampa della commissione parlamentare d'inchiesta bis presieduta da Gianluca Vinci (Fdi), che prima di dare la parola all'ex parlamentare Pd che il partito ha ricandidato in posizione non eleggibile, ha ringraziato i giornalisti e le Iene che hanno contribuito a riaprire il caso. Il legale rappresenta la figlia e la vedova del manager Mps, caduto dalla finestra del suo... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il caso David Rossi - Il Giorno Della Morte: Cosa Non Torna

Il 6 marzo 2013, a Siena, David Rossi, capo della comunicazione di Banca Monte dei Paschi di Siena, fu trovato morto nella strada sottostante il suo ufficio a Rocca Salimbeni. La vicenda avvenne pochi giorni dopo l’avvio delle indagini della Guardia di Finanz - facebook.com facebook

