Omicidio arrestato sull’Amiata Niente estradizione

Un uomo pakistano di 27 anni è stato arrestato sull’Amiata in relazione a un omicidio. La corte d’Appello di Firenze ha deciso di non concedere l’estradizione in Grecia, dove l’indagato era ricercato. L’arresto si è verificato nel corso di un’operazione di polizia, che ha portato al fermo dell’uomo, ora detenuto in Italia. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso.

La corte d'Appello di Firenze ha negato l'estradizione in Grecia di un cittadino pakistano di 27 anni arrestato a Siena lo scorso 10 dicembre in un Cas sull'Amiata, destinatario di un mandato di cattura europeo per omicidio e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché in base alla documentazione pervenuta da Atene non è stato possibile "escludere, in concreto, il rischio che l'interessato, in caso di consegna, possa essere sottoposto a condizioni di detenzione incompatibili con gli articoli 3 Cedu e 4 della Carta dei diritti fondamentali" dell'Ue che stabiliscono tra l'altro che nessuno "può essere sottoposto a pene o trattamenti inumani o degradanti".