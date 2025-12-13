Siena | arrestato sull’Amiata richiedente asilo Ricercato in Grecia per omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione

Un uomo pakistano di 26 anni, richiedente asilo, è stato arrestato sul Monte Amiata, in un centro di accoglienza. Ricercato con un mandato di arresto europeo dalla Grecia per omicidio volontario e favoreggiamento dell’immigrazione, è stato identificato e fermato dalle forze dell'ordine.

E' stato identificato e arrestato in un centro di accoglienza per migranti sul Monte Amiata un pakistano di 26 anni ricercato con mandato di arresto europeo per omicidio volontario emanato dalle autorità della Grecia. Sotto falso nome, aveva chiesto asilo all'Italia ottenendo ospitalità nel centro di accoglienza. La magistratura ellenica lo accusa dell'omicidio e anche di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Lo ha condannato all'ergastolo, e poi a 20 anni L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Arrestato a Siena richiedente asilo condannato in Grecia per omicidio - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! msn.com

Arrestato a Siena cittadino pakistano ricercato per omicidio e traffico di migranti - La Polizia di Stato di Siena ha arrestato un cittadino pakistano di 26 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso lo scorso 2 dicembre dalle Autorità greche per i reati di omicidio vol ... radiosienatv.it

La Polizia di Stato di Siena ha arrestato un cittadino pakistano di 26 anni ricercato per un mandato di arresto europeo per omicidio volontario e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,emesso lo scorso 2 dicembre dalle Autorità Greche per fatti comme - facebook.com facebook

© Firenzepost.it - Siena: arrestato sull’Amiata richiedente asilo. Ricercato in Grecia per omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione