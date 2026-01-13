Inter-Torino quarti di Coppa Italia non si giocherà a San Siro causa Olimpiadi | ecco il nuovo stadio

Per i quarti di finale di Coppa Italia, la partita tra Inter e Torino non si disputerà più a San Siro, a causa dei lavori per le Olimpiadi di Milano-Cortina. La sfida sarà quindi spostata in un altro stadio, garantendo il regolare svolgimento della competizione. Questa decisione temporanea influisce sulle modalità di organizzazione e sugli spostamenti delle squadre e dei tifosi coinvolti.

L’Inter sarà costretta a lasciare temporaneamente San Siro per disputare i quarti di finale di Coppa Italia. Inter-Torino, in programma nella prima o seconda settimana di febbraio, verrà giocata all’ U-Power Stadium di Monza. La decisione è legata alle esigenze organizzative delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Dal 6 al 22 febbraio Milano sarà una delle città ospitanti dell’evento olimpico e l’area di San Siro sarà interessata da forti limitazioni logistiche, misure di sicurezza rafforzate e una gestione dei flussi particolarmente complessa. Per evitare sovrapposizioni e criticità organizzative, le autorità hanno quindi chiesto di spostare le gare non indispensabili dall’impianto milanese. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

