Oltre 230 donne negli uffici della provincia Poste Italiane celebra l’8 marzo con una cartolina speciale

Il 8 marzo Poste Italiane ha distribuito una cartolina filatelica dedicata alla Giornata internazionale della donna. La cartolina, disponibile negli sportelli di Agrigento Centro e Sciacca, porta il messaggio “L’8 marzo è ogni giorno”. Oltre 230 donne lavorano negli uffici della provincia, dove questa iniziativa è stata lanciata. La celebrazione si concentra sull’importanza dell’evento e sulla presenza femminile negli uffici postali locali.

"L'8 marzo è ogni giorno". È il messaggio scelto da Poste Italiane per la cartolina filatelica dedicata alla Giornata internazionale della donna, disponibile negli sportelli filatelici di Agrigento Centro e Sciacca. Un'iniziativa simbolica che accompagna i numeri di una presenza femminile sempre più forte anche nella provincia agrigentina. Sono oltre 230 le donne che lavorano tra uffici postali, logistica e recapito. Il settore con la percentuale più alta è quello degli sportelli, dove operano più di 170 dipendenti e 20 direttrici. In 34 sedi, la metà del totale, il personale è composto in prevalenza da donne o in equilibrio tra i due generi. Un esempio emblematico arriva da Porto Empedocle, dove l'ufficio di via Generale Caviglia è interamente al femminile.