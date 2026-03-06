Oltre 20 eventi entro il 20 marzo | la Lega in campo sul referendum

Entro il 20 marzo, la Lega organizza più di venti eventi nel parmense per promuovere il sì ai referendum sulla giustizia. La mobilitazione coinvolge diverse località della provincia, con incontri e iniziative dedicate a spiegare le ragioni del voto favorevole. L’obiettivo è ampliare la presenza sul territorio e coinvolgere più cittadini possibile in questa campagna.

La Lega rilancia e moltiplica il proprio impegno sul territorio per spiegare le ragioni del sì ai referendum sulla giustizia, con una mobilitazione massiccia che nel parmense conta oltre venti appuntamenti. Il viaggio tra la gente, già avviato con i primi incontri a Palanzano, Fornovo e Parma, entra ora nel vivo con un calendario fitto di appuntamenti pubblici e gazebo pensati per trasformare le piazze e le sale della provincia in laboratori di consapevolezza civile. “L’obiettivo è chiaro: restituire ai cittadini una magistratura indipendente, responsabile e finalmente credibile - sottolinea l’on. Laura Cavandoli -. Questa scelta di civiltà istituzionale punta a ridare fiducia nel sistema senza indebolire l’azione penale”. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Leggi anche: Sanremo, Amaie cerca acquirenti per immobile in via Armea: avviato sondaggio di mercato entro il 20 marzo. Ladispoli, bando 2026 per il contributo affitto: domande online entro il 20 marzoLadispoli 21 febbraio 2026 – È stato pubblicato a Ladispoli il bando per la concessione del contributo integrativo destinato al pagamento dei canoni... The Light Gate -The UFO Watchtower with Larry Messoline Contenuti e approfondimenti su Oltre 20 eventi entro il 20 marzo la.... Discussioni sull' argomento Oltre l'8 marzo, la cultura e le donne, l'omaggio all'universo femminile / Eventi; Marzo Donna, oltre 100 eventi per celebrare un mese tutto al femminile; Teatro, cinema, musica: un mese di eventi per l’8 marzo; Bologna dal lunedì al venerdì: la guida ai 10 migliori eventi della settimana. Oltre 20 eventi entro il 20 marzo: la Lega in campo sul referendumIl viaggio tra la gente, già avviato con i primi incontri a Palanzano, Fornovo e Parma, entra ora nel vivo ... parmatoday.it MEDIO ORIENTE | Borsa Milano sbanda dopo Wall Street e perde oltre il 2%. Banche sotto pressione, da Bper a Unicredit. Pesanti Stm e Tim #ANSA x.com Borsa Milano sbanda dopo Wall Street e perde oltre il 2%. Banche sotto pressione, da Bper a Unicredit. Pesanti Stm e Tim #ANSA - facebook.com facebook