Sanremo Amaie cerca acquirenti per immobile in via Armea | avviato sondaggio di mercato entro il 20 marzo

Amaie S.r.l. ha aperto un sondaggio di mercato per trovare acquirenti interessati a una parte del suo immobile in via Armea 96, a Sanremo. Entro il 20 marzo, la società vuole capire se ci sono potenziali clienti pronti a investire. La mossa fa parte di una strategia per vendere una porzione della proprietà, che potrebbe attirare attenzione da parte di chi cerca spazi nella zona.

Sanremo – Amaie S.r.l., la società che ha ereditato le attività dell’ex Amaie Spa, ha lanciato un avviso esplorativo per valutare l’interesse del mercato nell’acquisizione di una porzione del suo immobile situato in via Armea 96. L’iniziativa, comunicata l’11 febbraio 2026, mira a sondare le opportunità di valorizzazione del patrimonio immobiliare della società, attualmente occupato da DEA Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. La scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse è fissata al 20 marzo 2026. L’avviso, pubblicato sul portale della trasparenza di Amaie S.r.l. (e reperibile al link https:amaiespa.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Amaie Srl Immobili

Il Comune di Monreale cerca cittadini disposti a diventare presidenti di seggio per il referendum.

Il Ministero dell’Istruzione, il Dipartimento per le politiche contro la droga e il Ministero della Salute promuovono la nuova edizione del concorso nazionale “No alla droga, no ad ogni forma di dipendenza”.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Amaie Srl Immobili

Sanremo, Amaie Energia: Lavori al mercato dei fiori al 30%, cronoprogramma rispettatoSanremo – Gli investimenti previsti a valere sui fondi Pnrr stanno procedendo in modo equilibrato, ordinato e nel pieno rispetto dei cronoprogrammi autorizzati. Lo afferma la società partecipata ... ilsecoloxix.it

Bouquet Festival Sanremo 2026 Che orgoglio! Al Museo Civico di Sanremo oltre 300 visitatori hanno celebrato creatività e talento dei floral designer. La manifestazione, sostenuta dal Comune di Sanremo e da Amaie Energia, è stata un successo unanime - facebook.com facebook