Sanremo Amaie cerca acquirenti per immobile in via Armea | avviato sondaggio di mercato entro il 20 marzo

Da ameve.eu 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Amaie S.r.l. ha aperto un sondaggio di mercato per trovare acquirenti interessati a una parte del suo immobile in via Armea 96, a Sanremo. Entro il 20 marzo, la società vuole capire se ci sono potenziali clienti pronti a investire. La mossa fa parte di una strategia per vendere una porzione della proprietà, che potrebbe attirare attenzione da parte di chi cerca spazi nella zona.

Sanremo – Amaie S.r.l., la società che ha ereditato le attività dell’ex Amaie Spa, ha lanciato un avviso esplorativo per valutare l’interesse del mercato nell’acquisizione di una porzione del suo immobile situato in via Armea 96. L’iniziativa, comunicata l’11 febbraio 2026, mira a sondare le opportunità di valorizzazione del patrimonio immobiliare della società, attualmente occupato da DEA Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. La scadenza per la presentazione di manifestazioni di interesse è fissata al 20 marzo 2026. L’avviso, pubblicato sul portale della trasparenza di Amaie S.r.l. (e reperibile al link https:amaiespa.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

