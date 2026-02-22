Olimpiadi 2026 | perché Trump ha rinunciato alla finale di Milano lo svelano i documenti ufficiali

I documenti ufficiali chiariscono che Trump ha deciso di non partecipare alla finale di Milano perché preferisce rimanere negli Stati Uniti, evitando il viaggio internazionale. La sua scelta si lega a impegni politici e alla volontà di concentrarsi sulle questioni domestiche. La finale di hockey su ghiaccio si terrà comunque all’Arena Santa Giulia, con migliaia di tifosi pronti ad assistere alla partita. La decisione di Trump interessa molti osservatori e fan dello sport.

Niente colpo di scena all’Arena Santa Giulia. Donald Trump non attraverserà l’Atlantico per assistere alla finale olimpica di hockey su ghiaccio tra Stati Uniti e Canada, in programma domenica 22 febbraio a Milano. A spegnere definitivamente le speranze di chi attendeva il presidente americano sugli spalti è l’agenda ufficiale della Casa Bianca, che per il weekend prevede una serie di impegni istituzionali inderogabili a Washington, tra le 8 e le 12 del mattino. Tramonta così l’ipotesi di una visita lampo del tycoon proprio nel momento più atteso delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, quando la nazionale a stelle e strisce si contenderà la medaglia d’oro contro i rivali storici canadesi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Olimpiadi, Donald Trump grande assente alla finale di hockey: lo stop ai dazi e il dossier iraniano incompatibili col “blitz” a MilanoDonald Trump non sarà presente alla finale di hockey su ghiaccio per via delle tensioni tra la sua amministrazione e le recenti decisioni sullo stop ai dazi e il dossier iraniano.

