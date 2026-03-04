Oggi 4 marzo Luisa Piccarreta | la mistica che visse nel segreto della Divina Volontà

Oggi si ricorda la vita di Luisa Piccarreta, una mistica italiana che ha trascorso gran parte della sua esistenza in silenzio e preghiera. Nata nel 1865, ha dedicato il suo tempo alla meditazione sulla Divina Volontà, cercando di vivere secondo i principi spirituali che ha approfondito nel corso degli anni. La sua figura è legata a un percorso di fede intenso, caratterizzato da esperienze di unione con Dio.

La Serva di Dio Luisa Piccarreta è stata una mistica dalla vita straordinaria. Ha vissuto l’unione con la Divina Volontà indicando come fondersi in essa. Si ricorda, oggi, 4 marzo, nell’anniversario del suo dies natalis, la Serva di Dio Luisa Piccarreta, mistica e terziaria domenicana. La sua spiritualità è incentrata sul vivere nella Divina Volontà ed indica come sia possibile che questo si realizzi. Nasce il 23 aprile 1865 a Corato, in provincia di Baria, in una famiglia contadina, come quarta di 8 figlie. Fin da quando riceve la Prima Comunione e la Cresima manifesta un’intensa vicinanza al Signore e trascorre ore in preghiera. A 13 anni sente di doversi immergere nella Passione di Gesù, e comincia a meditarla ogni giorno. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

