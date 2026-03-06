Ocon | La mia testa sta per esplodere con tutte queste informazioni

Durante il primo venerdì della stagione 2026, la Haas ha portato in pista la VF-26 per il Gran Premio d’Australia, segnando un passo importante nel debutto dell’anno. Ocon ha commentato di sentirsi sopraffatto da tutte le informazioni ricevute, affermando che la sua testa sta per esplodere a causa della mole di dati da analizzare.

Il primo venerdì della stagione 2026 ha offerto segnali concreti per la Haas, che ha messo in pista la VF-26 nell’occasione del Gran Premio d’Australia, chiudendo la seconda sessione di prove libere con buone indicazioni in ottica top ten. Si è trattato di una giornata cruciale per una vettura di nuova generazione, la cui gestione richiede un’elaborazione precisa di una mole consistente di informazioni provenienti dal reparto ingegneristico. Esteban Ocon ha terminato in decima posizione, a meno di un secondo e mezzo dal miglior tempo realizzato da Oscar Piastri su McLaren, e ha evidenziato come l’interpretazione delle numerose indicazioni sia la chiave per estrarre potenziale dalla monoposto. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

