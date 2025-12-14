Nel 2024, l’Italia registra un calo della produttività del lavoro e del prodotto totale di fattoria, evidenziando un arretramento rispetto all’Europa. Nonostante aumentino gli investimenti in ICT e capitale immateriale, il divario con le principali economie europee resta significativo, sottolineando le sfide del sistema produttivo italiano nel contesto attuale.

Produttività in calo nel 2024: Italia indietro rispetto all'Europa

ISTAT: nel 2024 produttività del lavoro -1,9% e PTF -1,2%. Crescono ICT e capitale immateriale, ma resta forte il divario con l’Ue. L’ISTAT ha diffuso il nuovo report sulla produttività, che fotografa un 2024 ancora difficile per l’economia italiana. La produttività del lavoro cala dell’ 1,9%, meno del -2,7% registrato nel 2023, ma comunque segnale di debolezza. La riduzione è legata all’aumento delle ore lavorate (+2,3%) superiore alla crescita del valore aggiunto (+0,4%). Produttività totale dei fattori e capitale. La produttività totale dei fattori (PTF), che misura l’efficienza complessiva di lavoro e capitale e riflette progresso tecnico e innovazione, scende dell’ 1,2%. Puntomagazine.it

