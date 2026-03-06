meta affronta una causa collettiva per la privacy degli occhiali intelligenti con intelligenza artificiale

Meta si trova coinvolta in una causa collettiva riguardante la privacy degli occhiali intelligenti con intelligenza artificiale, noti come Ray-Ban Meta Smartglasses. L'attenzione pubblica su questi dispositivi è cresciuta dopo che un rapporto ha sollevato dubbi sulla protezione dei dati degli utenti. La vicenda riguarda direttamente le modalità di gestione delle informazioni raccolte dagli occhiali.

l’attenzione pubblica sulle ray-ban meta smartglasses è aumentata a seguito di un rapporto che mette in discussione la privacy degli utenti. l’indagine, condotta da testate svedesi, descrive il ruolo di contrattisti incaricati di esaminare contenuti catturati dai dispositivi per addestrare l’intelligenza artificiale di meta. l’analisi esamina le implicazioni, le risposte delle parti coinvolte e le conseguenze regolatorie in corso, offrendo un quadro chiaro delle dinamiche tra tecnologia, consenso e protezione dei dati. secondo il rapporto, i contractors della Nairobi-based Sama sono stati incaricati di etichettare contenuti audiovideo per affinare i sistemi di IA di meta. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

