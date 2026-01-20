Norton-Cuffy alla Juve | bianconeri ancora interessati Ma queste sono le condizioni del Genoa

La Juventus mantiene il suo interesse per Norton-Cuffy, attualmente in forza al Genoa. Tuttavia, il club ligure ha stabilito alcune condizioni per la cessione dell’esterno inglese. La trattativa è ancora in corso, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. Di seguito, i dettagli sulle richieste del Genoa e lo stato attuale delle negoziazioni.

per la cessione dell'esterno inglese. Il mercato invernale della Juventus non si ferma alla ricerca di una punta centrale o del vice-Yildiz. Luciano Spalletti ha espresso la necessità di intervenire anche sulla corsia laterale destra, dove attualmente si adatta spesso McKennie vista l'uscita dai radar di Joao Mario. Il nome caldo, individuato dalla dirigenza bianconera, è quello di Brooke Norton-Cuffy. Lo riporta Sky Sport. L'obiettivo Norton-Cuffy. Il laterale inglese del Genoa, classe 2004, è reduce da una prima parte di stagione entusiasmante in maglia rossoblù, dove ha mostrato doti fisiche e un'intensità che lo rendono perfetto per il calcio di Spalletti.

Norton-Cuffy Juve, c’è una nuova pretendente che minaccia i bianconeri: sarà osservato durante Milan GenoaDurante la partita tra Milan e Genoa, Norton-Cuffy, esterno inglese, sarà monitorato come possibile nuovo obiettivo di mercato per la Juventus.

