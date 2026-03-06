Nuovo raid dell' Idf su Beirut Tajani | Nessuna richiesta per le basi italiane Zelensky conferma | Gli Usa ci hanno chiesto i droni | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità

Nella notte, l'IDF ha condotto un nuovo raid su Beirut, mentre il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non ha ricevuto richieste di basi nel paese. Zelensky ha confermato che gli Stati Uniti hanno chiesto droni all’Ucraina, e un’inchiesta americana sulla strage di una scuola suggerisce una possibile responsabilità degli Stati Uniti. Nel frattempo, Teheran ha affermato che gli europei pagheranno per il loro silenzio sul diritto.