Nuovo raid dell' Idf su Beirut Tajani | Nessuna richiesta per le basi italiane Zelensky conferma | Gli Usa ci hanno chiesto i droni | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità
Nella notte, l'IDF ha condotto un nuovo raid su Beirut, mentre il ministro degli Esteri ha dichiarato che l’Italia non ha ricevuto richieste di basi nel paese. Zelensky ha confermato che gli Stati Uniti hanno chiesto droni all’Ucraina, e un’inchiesta americana sulla strage di una scuola suggerisce una possibile responsabilità degli Stati Uniti. Nel frattempo, Teheran ha affermato che gli europei pagheranno per il loro silenzio sul diritto.
Il ministro dell'energia del Qatar Saad al-Kaabi ha avvertito che la guerra in Medio Oriente potrebbe costringere i paesi del Golfo Persico a interrompere le spedizioni di energia nel giro di poche settimane e a far salire drasticamente i prezzi del petrolio. Lo ha detto il ministro al Financial Times. «Ciò farà crollare le economie mondiali», ha dichiarato Saad al-Kaabi al giornale, prevedendo che se la guerra continuasse, la crescita globale ne soffrirebbe e i prezzi dell'energia salirebbero alle stelle con quelli del greggio che potrebbero raggiungere i 150 dollari al barile. «Non sarà una guerra breve, credo che durerà almeno 6-7 settimane». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Leggi anche: Nuovo raid dell'Idf su Beirut. Hezbollah minaccia: Israele si allontani dal confine. Zelensky: «Gli Usa ci hanno chiesto i droni» | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità"
Trump: "Inutile l'operazione di terra". Libano, minacce di Hezbollah: Israele via dal confine. Zelensky: "Gli Usa ci hanno chiesto i droni" | Inchiesta Usa: "Strage della scuola, probabile nostra responsabilità"Hezbollah sta cercando di attaccare Israele dalla Siria, parallelamente ad attacchi dal territorio libanese.
Contenuti e approfondimenti su Nuovo raid dell'Idf su Beirut Tajani....
Discussioni sull' argomento Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Medio Oriente in fiamme, in Iran è giallo su Ahmadinejad - IL SECONDO GIORNO DI GUERRA; Terzo giorno di guerra in Iran, tutte le notizie; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra.
Guerra in Iran, l'ordine d'attacco, gli obiettivi dei raid, la risposta di Teheran: cosa sta succedendo nel GolfoUn’azione coordinata Usa-Israele contro l’Iran sferrata in pieno giorno e con i negoziati ancora in corso. Gli israeliani l’hanno ribattezzata «Ruggito del Leone» mentre gli americani la chiamano Epic ... corriere.it
Gli Usa hanno colpito la porta-droni iraniana #ShaidBagheri: "La nave è in fiamme". Colpo durissimo per Teheran, la diretta | VIDEO - facebook.com facebook
Dopo aver bombardato illegittimamente l'Iran, senza avvisare l'Europa, gli USA chiedono ora supporto logistico agli alleati atlantici. Ma noi non possiamo chinare il capo a Trump e accettare qualsiasi cosa nello spirito di un'alleanza e un'amicizia che gli Stati U x.com