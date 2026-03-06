Nuovo raid dell' Idf su Beirut Il Qatar | Se la guerra continua stop a export e petrolio a 150 dollari Meloni |  Si torni al dialogo | Inchiesta Usa | Strage della scuola probabile nostra responsabilità

Nella notte, l’Idf ha condotto un nuovo raid su Beirut, mentre il Qatar ha avvertito che, in caso di prolungamento del conflitto, verranno sospesi esportazioni e il prezzo del petrolio potrebbe salire a 150 dollari. La premier italiana ha chiesto di riprendere il dialogo. Nel frattempo, un’indagine americana indica una possibile responsabilità statunitense nell’attacco a una scuola, e Teheran ha affermato che gli europei subiranno le conseguenze del loro silenzio sul diritto internazionale.

Raid dell'Idf su Teheran, truppe in Libano. Colpita l'ambasciata Usa a Riad e una base in Bahrein. L'Iran Azioni difensive da paesi europei sarebbero un atto di guerraTrump è tornato a commentare l’operazione in Iran sul suo social media, Truth: «La loro difesa aerea, l’Aeronautica, la Marina e la leadership sono sparite. Vogliono parlare. Ho detto 'Troppo tardi!» ... gazzettadelsud.it

Sigonella e le basi USA in Italia. L’inchiesta di Danilo Lupo, con le interviste a Sergio Scandura di Radio Radicale e Francesco Vignarca di Rete Pace e Disarmo - facebook.com facebook

ATTACCO ALL'IRAN | L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA x.com