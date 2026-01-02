Nel 2025 si è concluso con l’arrivo di Ginevra e Bianca, mentre all’inizio del 2026, Alysea inaugura l’anno con la nascita di una bambina. La cicogna è atterrata tre volte, portando nuove vite e speranze. Questi eventi testimoniano come il passaggio tra un anno e l’altro possa essere caratterizzato da momenti di gioia e continuità, segnando un nuovo inizio per le famiglie coinvolte.

Come si è chiuso il 2025 così si è aperto il 2026, con una luce tutta rosa. È una bambina infatti la prima nata dell’anno, come l’ultima arrivata del 2025 e pure la penultima. A vedere per prima la luce dopo lo scoccare della mezzanotte è stata Alysea Castrovillari, che ha lasciato il tempo alla mamma Jacqueline Spera di brindare al nuovo anno che era appena nato e poi ha emesso il primo vagito quando era l’1,36. Alla nascita la piccola pesava 2,990 chilogrammi. "L’arrivo di Alysea è stata una gioia indescrivibile – ha detto il neo papà Daniele, 31 anni – Jacqueline e io siamo originari della Calabria, proveniamo dallo stesso paese, un piccolo centro, Bisignano in provincia di Cosenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La cicogna atterra tre volte. Ginevra e Bianca nel 2025. Alysea inaugura l’anno nuovo

Leggi anche: "Agire nel presente per costruire il futuro": la Scuola Sant'Anna inaugura il nuovo anno accademico

Leggi anche: Fredy Guarin: “Per tre volte ho provato a togliermi la vita, per tre volte Dio mi ha salvato”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La cicogna atterra tre volte. Ginevra e Bianca nel 2025. Alysea inaugura l’anno nuovo.

"Arriva la Cicogna": la gioia più grande per la coppia di Canale 5, in arrivo il primo figlio - facebook.com facebook