Nuovo comandante della Municipale Il Tar dà ragione al Comune | Il bando è legittimo

Il Tar della Toscana ha confermato che il bando per la selezione del nuovo comandante della polizia municipale di Arezzo è conforme alla normativa vigente. La decisione giuridica ha respinto ogni contestazione riguardo alla legittimità del procedimento adottato dal Comune. La procedura, che ha portato alla nomina del successore di Aldo Poponcini, è stata giudicata corretta dal tribunale amministrativo.

Dopo il ricorso presentato dal sindacato Csa arriva il pronunciamento da parte del tribunale amministrativo della Toscana che, di fatto, conferma l'operato dell'amministrazione La procedura adottata è conforme alla normativa vigente. Il Tar della Toscana dissipa ogni dubbio. Il bando per le selezioni del nuovo comandante della polizia municipale di Arezzo, successore di Aldo Poponcini, è perfettamente legittimo. La notizia arriva all'indomani dell'udienza, tenutasi ieri 5 marzo, durante la quale è stato preso in considerazione il ricorso da parte del sindacato Csa. "Quando le cose sono fatte bene - dice l'assessora al personale del Comune di Arezzo, Giovanna Carlettini - non possono che trovare riscontro positivo nelle pronunce dei magistrati.