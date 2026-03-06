Bando per il comandante della PM | selezione rigorosa e rispetto della legge i principi ispiratori Il Tar ci ha dato ragione

Il Comune ha pubblicato un bando per il ruolo di comandante della polizia municipale, con una procedura di selezione che si configura come molto rigorosa e incentrata sul rispetto delle norme. La pubblicazione è stata accompagnata dalla decisione del Tar che ha confermato la validità del procedimento avviato. La scelta del candidato avverrà seguendo criteri trasparenti e conformi alla legge.

Arezzo, 6 marzo 2026 – . "Quando le cose sono fatte bene, con ponderazione e soprattutto nel doveroso rispetto della legge, trattandosi di atti di una pubblica amministrazione, non possono che trovare riscontro positivo nelle pronunce dei magistrati. Esprimo quindi profonda soddisfazione per la decisione del Tar Toscana che conferma, in modo inequivocabile, la piena legittimità e il corretto operare dell'amministrazione comunale nella definizione del bando di concorso per il nuovo comandante della polizia locale".