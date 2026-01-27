Il Tar dà ragione al Comune | il parcheggio di piazza Cambiaghi è legittimo

Il Tar ha confermato la legittimità del parcheggio in superficie di piazza Cambiaghi a Monza, sostenendo le decisioni del Comune. Questa sentenza chiarisce la validità delle norme locali e l’uso del territorio pubblico, contribuendo a definire l’assetto urbano della zona. La decisione rappresenta un importante precedente per l’amministrazione comunale e per la gestione delle aree parcheggio in città.

Dopo anni di battaglia il Tribunale amministrativo regionale ha messo la parola fine alla diatriba tra Comune e la Società Edilcentro Il Tribunale amministrativo regionale dà ragione al Comune di Monza: il parcheggio in superficie di piazza Cambiaghi è legittimo. Si chiude così l’annosa vicenda della grande area di sosta a due passi dal centro. La piazza, recentemente rimessa a nuovo, può rimanere area di sosta. Così hanno deciso i giudici del Tar respingendo il ricorso avanzato dalla Società Edilcentro, che gestisce il parcheggio sotterraneo di piazza Cambiaghi. Il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione quarta con la sentenza 3482026 dello scorso 23 gennaio "ha ritenuto pienamente legittima l’istituzione del parcheggio in superficie in piazza Cambiaghi”, si legge nella nota inviata dal Comune di Monza.🔗 Leggi su Monzatoday.it

