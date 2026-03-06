Nuovo attraversamento fra Girone e Anchetta Da ora più sicurezza

È stato installato un nuovo semaforo pedonale sulla via Aretina, all’incrocio con via dei Bassi, tra gli abitati di Girone e Anchetta. L’intervento mira a garantire maggiore sicurezza per i pedoni che attraversano questa strada, migliorando la segnaletica e la gestione del traffico nell’area. La nuova installazione è operativa e pronta all’uso.

È stato installato un nuovo semaforo pedonale sulla via Aretina, all’incrocio con via dei Bassi, fra gli abitati di Girone e Anchetta. L’impianto funziona esclusivamente a chiamata; premendo l’apposito pulsante che nel giro di pochi secondo fa scattare il rosso, bloccando la circolazione veicolare in entrambi i sensi di marcia. L’intervento è stato annunciato dall’assessore alla mobilità Andrea Cammelli, che ha sottolineato come l’impianto sia un passo importante per la messa in sicurezza della zona dove il traffico è sempre molto sostenuto. "L’installazione è stata ultimata e a breve il semaforo sarà funzionante. – ha detto Cammelli –Ma già il lampeggiante giallo funge da piccolo deterrente per la velocità dei veicoli". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nuovo attraversamento fra Girone e Anchetta. "Da ora più sicurezza" Leggi anche: Serie "D" - Girone "E": il big-match. Tau-Foligno, sfida fra attacchi da vertice Trieste: Soccorso Alpino potenziato con un nuovo 4×4 Ford, donazione da 50mila euro per più sicurezza in montagna.Trieste, un nuovo furgone per il Soccorso Alpino: più sicurezza in montagna grazie alla donazione di una fondazione Un nuovo Ford Transit Custom 4×4...