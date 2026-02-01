I numeri dicono che difficilmente finirà 0-0. E’ la partita clou, oggi, alle 14.30, al "Comunale" di Altopascio, tra il Tau, terzo miglior attacco del girone e secondo in classifica e il Foligno, secondo miglior reparto offensivo e quarto in graduatoria, a meno cinque dagli amaranto. Secondo la formula utilizzata dai vecchi cronisti, la somma dei punti delle due squadre per individuare il grado di importanza della gara, quella tra amaranto e umbri, è di gran lunga il big-match della quinta di ritorno. I perugini non perdono da novembre, 1-3 a Prato; poi sette risultati utili, quattro vittorie nelle ultime cinque sfide, compreso il successo sulla capolista e corazzata Grosseto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Serie "D" - Girone "E": il big-match. Tau-Foligno, sfida fra attacchi da vertice

