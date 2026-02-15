Trieste | Soccorso Alpino potenziato con un nuovo 4×4 Ford donazione da 50mila euro per più sicurezza in montagna
Il Soccorso Alpino di Trieste ha ricevuto un nuovo veicolo 4×4 Ford, donato da una fondazione con una cifra di 50mila euro, per migliorare le operazioni di salvataggio in montagna. La donazione permette di avere un mezzo più affidabile e pronto a intervenire in condizioni difficili, soprattutto nelle zone più impervie.
Trieste, un nuovo furgone per il Soccorso Alpino: più sicurezza in montagna grazie alla donazione di una fondazione. Un nuovo Ford Transit Custom 4×4 sarà operativo per il Soccorso Alpino di Trieste grazie a un contributo di 50.000 euro della Fondazione Casali ETS. La consegna del veicolo, destinato a sostituire un Fiat Ducato del 1996, è prevista per domani, 16 febbraio 2026, in piazza Unità d’Italia. L’obiettivo è potenziare le operazioni di soccorso nelle zone carsiche e montane del Triestino, migliorando i tempi di intervento e la sicurezza dei soccorritori. Un soccorso alpino più efficiente: la necessità di rinnovamento.🔗 Leggi su Ameve.eu
