Piazza Volta nuova segnaletica per i posti moto | vernice fresca già segnata

Oggi, 7 gennaio 2026, a Como in piazza Volta è stata completata la nuova segnaletica orizzontale dedicata ai posti moto. La vernice fresca evidenzia le aree designate per la sosta, parte di un intervento di riorganizzazione dello spazio pubblico volto a migliorare la fruibilità e la gestione dei parcheggi. La nuova segnaletica è stata già tracciata, garantendo una migliore chiarezza per gli utenti.

Nella giornata di oggi, 7 gennaio 2026, in piazza Volta a Como è stata tracciata la nuova segnaletica orizzontale legata alla riorganizzazione della sosta. Tutti i posti auto gialli per residenti sono stati ufficialmente sostituiti dai nuovi stalli per motocicli, segnando un ulteriore passo nel.

